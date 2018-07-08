РИАМО - 8 июл. Президент России Владимир Путин считает, что высокие технологии являются главным определяющим фактором в развитии современного общества, сообщает Газета.ru

«Сегодня именно высокие технологии во многом определяют характер развития современного общества, стимулируют экономический рост, повышают качество жизни людей», - заявил Путин.

Обращение с этими словами Путина опубликовано на сайте Кремля к открытию выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Ранее президент России заявил о необходимости международного взаимодействия в сфере кибербезопасности. По его словам, нейтрализовать такие угрозы можно только совместными усилиями.