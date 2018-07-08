РИАМО - 8 июл. Вечером в воскресенье в четырех международных аэропортах Московского авиаузла отменили и задержали почти 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» пять рейсов задержано и пять отменено. В «Домодедове» шесть рейсов задержано и шесть отменено. В «Шереметьеве» задержано пять рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», на данный момент задерживается прилет одного рейса.

В воскресенье с 12:00 на территории Центрального федерального округа объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды. МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о грозе, сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду в течение дня.