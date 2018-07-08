РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В подмосковном Подольске по просьбе жителя провели капитальный ремонт автодороги на улице Чистова, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее житель Подольска оставил на портале жалобу на ямы и выбоины на улице Чистова.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта автомобильной дороги на улице Чистова и сообщает, что работы по капитальному ремонту на данной автодороге, в частности, на участке от улицы Большой Серпуховской до улицы Свердлова, выполнены», - ответил замглавы администрации городского округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Он добавил, что в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. На портале «Добродел» жители смогут выбрать, какие дороги необходимо включить в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.