РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. В День семьи, любви и верности глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий вручил медали семейным парам, которые прожили вместе 50 или 60 лет, сообщил «РИАМО в Люберцах» в воскресенье сотрудник пресс-службы администрации муниципалитета.

В воскресенье на территории храма Преображения Господня в Люберцах прошел праздничный молебен и областное мероприятие, посвященные Дню семьи, любви и верности.

«Мне очень приятно, что областной ЗАГС выбрал местом проведения торжественного мероприятия Люберцы. Для нас это большая честь. <…> Женщины сохраняют семью. Там, где семья крепкая, это заслуга женщины. Я всех поздравляю с праздником. Добра, семейного долголетия, любви, где-то и терпения, и мудрости», - сказал Ружицкий.

Далее глава наградил юбиляров семейной жизни медалями. Всего награду получили 12 пар, которые прожили вместе 50 или 60 лет.

«С праздником, с Днем семьи, любви и верности. В этом году ровно 10 лет, как этот праздник полюбился нашим людям. Молодежь все чаще старается зарегистрировать свой брак именно в эти дни, чтобы он был освящен святыми Петром и Февронией», - отметила начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

Всего в городском округе Люберцы в День семьи, любви и верности прошло около 30 мероприятий. В проведении праздника задействовали девять площадок.

День семьи, любви и верности празднуется 8 июля в России с 2008 года. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, были канонизированы в XVI веке. Они считаются покровителями семьи и брака.