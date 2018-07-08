РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В подмосковном Подольске в ходе рейдов в воскресенье выявили семерых нарушителей чистоты и порядка, которые бросали мусор в неположенных местах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Подольске продолжаются рейды административной комиссии по выявлению лиц, осуществляющих несанкционированные навалы мусора на улице Щорса, за домом 35/38, улице 2-й Сальковской, вблизи дома 21, Беляевской улице у дома 23а и улице Комсомольской, за домом 81, вблизи гаражей. В частности, работают три группы совместно с сотрудниками полиции. В воскресенье по состоянию на 13:00 были составлены акты на семерых нарушителей», - говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным адресам, кроме улицы Щорса, выполнили работы по ликвидации навалов мусора. На улице Щорса навал ликвидируют 9 июля до 12:00.