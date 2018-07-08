РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. На автотрассе А-107 в подмосковном Подольске в воскресенье вечером образовалась пробка длиной более 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По информации сервиса, движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до СНТ «Петрица». На этом участке автодороги средняя скорость движения составляет от 3 до 20 километров в час.

Также движение затруднено на Старом Симферопольском шоссе, улицах Симферопольской, Правды, Большой Серпуховской, проспекте Ленина, Кирова и других.