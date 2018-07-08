РИАМО - 8 июл. Игрок НХЛ Александр Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву и прогулялся с трофеем по Красной площади, сообщает ТАСС.

Накануне Кубок Стэнли, который Овечкин в составе команды «Вашингтон» выиграл в сезоне-2017/18, показали в фан-зоне чемпионата мира по футболу, а затем на базе московского ХК «Динамо» в Подмосковье.

«В воскресенье Овечкин привез Кубок Стэнли на Красную площадь. Это было неофициальное мероприятие. Форвард пронес трофей от Манежной площади практически до Спасской башни. Там он остановился и сделал несколько фотографий с Кубком», - отмечается в материале.

Хоккеист совершил прогулку по Москве без охраны, но в окружении большого числа фанатов. По признанию спортсмена, который не выпускал Кубок из рук, трофей совсем не тяжелый.

В материале отмечается, что до этого Кубок Стэнли побывал в Москве год назад.