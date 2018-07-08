РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. На бульваре Пехорка в подмосковной Балашихе проходит рок-фестиваль, мероприятие привлекло десятки жителей городского округа, передает в воскресенье корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Фестиваль «Рок над Пехоркой» стартовал в 15:00 и продолжится до 20:00. В программе –выступления дуэта «Недомолвки», групп «Вольные игры», «Поля», «Квантовый скачок», Long Play и других.

Мероприятие имеет семейный формат, поэтому между выступлениями музыкантов проводятся конкурсы для детей и взрослых. Уже разыграны подарочные сертификаты на посещение батутного центра и сертификаты в цветочный магазин. Сюрпризы и подарки для гостей предоставили партнеры и спонсоры фестиваля.

«Мы пришли на рок-фестиваль всей семьей. Старшая дочь приняла участие в конкурсе скакалок, младшая наблюдает со стороны. А мы с мужем просто наслаждаемся хорошей музыкой. Спасибо организаторам за такой чудесный праздник!» - отметила жительница Балашихи Екатерина Горчакова.

Это уже вторая концертная программа в рамках фестиваля «Рок над Пехоркой», который будет проходить в Балашихе на протяжении всего лета.

«Здесь царит замечательная атмосфера! Выступают молодые, но очень талантливые музыканты. Особое впечатление на нас с друзьями произвела группа «Вольные игры». Ребята умеют зажечь толпу!» - поделился впечатлениями житель Балашихи Егор Громов.

Организаторами мероприятия выступают проект «Бульвар Пехорка» и объединение Let's Rock Production.