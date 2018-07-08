РИАМО - 8 июл. Доследственная проверка проводится по факту дебоша на борту самолета, следовавшего рейсом Москва – Екатеринбург, сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту нарушения одним из пассажиров общественного порядка на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва – Екатеринбург 8 июля 2018 года», - говорится в сообщении.

В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - уточняется на сайте.

По информации МВД России, самолет вылетел в Екатеринбург из аэропорта «Домодедово». Во время полета один из пассажиров эконом-класса вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью. Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).