РИАМО - 8 июл. Пятый фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет в подмосковных Горках Ленинских в 2019 году, мероприятие пользуется большой популярностью у любителей музыки, сообщил в воскресенье организатор фестиваля, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье продолжается IV международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны».

«После того, что такой популярностью стал пользоваться наш фестиваль, при такой фантастической поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, мы будем проводить фестиваль (в 2019 году - ред.), придумывать что-то новое. Это будет уже пятый, юбилейный фестиваль. Мы обязаны это делать, люди ждут, спрашивают про следующий год», - сказал Бутман журналистам.

Он отметил, что на площадках текущего фестиваля можно не только слушать музыку, но и участвовать в мастер-классах, а также играть в футбол.

В воскресенье в рамках фестиваля под открытым небом выступают этно-джаз проект Van Quartet из Армении, команда «Число Пи», секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой, а также Амброуз Акинмусир из США. Завершится день выступлением всемирно известного Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Ранее Бутман сообщил, что в рамках фестиваля проходит конкурс на лучшее фото с опен-эйра в Instagram. Победитель конкурса получит футбольный мяч с автографами джазовых музыкантов.