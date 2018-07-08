РИАМО - 8 июл. Более 3 тысяч человек приехали в подмосковные Горки Ленинские на музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны» в первый день его проведения, 7 июля, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье продолжается IV международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны».

«Очень доброе, популярное мероприятие, где собираются любители музыки, искусства. Собирает более 3 тысяч человек (7 июля - ред.). Это легендарное, историческое место - музей-заповедник «Горки Ленинские», - сказал Воробьев.

Как отметил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, «Горки Ленинские» становятся столицей джаза не только в Подмосковье, но и во всей России.

В воскресенье в рамках фестиваля под открытым небом выступают этно-джаз проект Van Quartet из Армении, команда «Число Пи», секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой, а также Амброуз Акинмусир из США. Завершится день выступлением всемирно известного Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Ранее Бутман сообщил, что в рамках фестиваля проходит конкурс на лучшее фото с опен-эйра в Instagram. Победитель конкурса получит футбольный мяч с автографами джазовых музыкантов.

Также на фестивале губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман разыграли среди собравшихся три футбольных мяча со своими автографами.