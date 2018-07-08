РИАМО - 8 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман поприветствовали гостей фестиваля «Джазовые сезоны» в подмосковных Горках Ленинских и разыграли среди собравшихся три футбольных мяча со своими автографами, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье продолжается IV международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны».

«Очень приятно встретиться в Подмосковье с любителями джаза, любителями истории и культуры. Очень приятно, что все больше людей собираются здесь, в «Горках Ленинских», - сказал Воробьев.

В своем выступлении Фетисов отметил, что «Горки Ленинские» становятся местом притяжения любителей джаза.

«Счастья вам, побед, удачи, а вам, Игорь Михайлович (Бутман - ред.) творческих успехов», - сказал Фетисов.

После этого Воробьев, Фетисов и Бутман забросили футбольные мячи с автографами в поле, где сидят зрители фестиваля.

В воскресенье в рамках фестиваля под открытым небом выступают этно-джаз проект Van Quartet из Армении, команда «Число Пи», секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой, а также Амброуз Акинмусир из США. Завершится день выступлением всемирно известного Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Ранее Бутман сообщил, что в рамках фестиваля проходит конкурс на лучшее фото с опен-эйра в Instagram. Победитель конкурса получит футбольный мяч с автографами джазовых музыкантов.