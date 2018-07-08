РИАМО - 8 июл. Полицейские доставили в дежурную часть одного из пассажиров рейса Москва - Екатеринбург, который вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью, его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, сообщается на сайте МВД РФ.

«Восьмого июля 2018 года около 14 часов местного времени в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) от сотрудников одной из авиакомпаний поступило сообщение, что к борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва («Домодедово») – Екатеринбург, требуется наряд полиции», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что к приземлившемуся в аэропорту «Кольцово» самолету прибыли сотрудники транспортной полиции.

«Они доставили в дежурную часть одного из пассажиров эконом-класса, который во время перелета вел себя вызывающе и выражался нецензурной бранью. Нарушитель привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», - добавила Волк.