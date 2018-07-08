РИАМО - 8 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал игроков сборной России по футболу молодцами и отметил их достойную борьбу в матче с хорватами.

Накануне сборная России не смогла одолеть Хорватию и пробиться в полуфинал чемпионата мира по футболу. Игра в рамках 1/4 финала мундиаля прошла в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.

«Достойно бились! Молодцы ребята! Только вперед!» - написал Воробьев в Instagram.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.