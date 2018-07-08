РИАМО - 8 июл. Футболистов сборной Хорватии, прилетевших в воскресенье в Москву на полуфинальный матч чемпионата мира, встретили в аэропорту «Внуково», сообщается на сайте воздушной гавани.

Матч полуфинала ЧМ-2018 Хорватия – Англия состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало в 21:00.

«Международный аэропорт «Внуково» в воскресенье встретил сборную команду Хорватии по футболу. Борт авиакомпании «Аэрофлот», на котором отправилась футбольная команда, был обслужен в соответствии с требованиями FIFA по обслуживанию команд», - говорится в сообщении.

В дальнейшем во «Внукове» планируется прилет и вылет и других команд-участниц главного спортивного события года в России.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.