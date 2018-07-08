РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Пешеходную экскурсию «По старым улицам Подольска» провели в воскресенье в горокруге, участникам мероприятия показали около 20 старинных зданий и рассказали их историю, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Подольский краеведческий музей в воскресенье провел пешеходную экскурсию «По старым улицам Подольска», которая началась с рассказа об исторической ценности здания музея и памятника швейной машинке «Зингер».

«Подобные пешеходные экскурсии мы проводили и ранее, но, как правило, они были бесплатные и проводились в преддверии или во время праздников. Сегодня мы провели первую (платную - ред.) экскурсию «По старым улицам Подольска», и по инициативе руководства музея мы будем проводить подобные экскурсии ежемесячно», - сказала экскурсовод Екатерина Русанова.

Она добавила, что «По старым улицам Подольска» прошли восемь человек, они увидели около 20 исторических зданий и объектов округа.

Экскурсия проходила по Революционному проспекту, мимо исторических зданий купцов XIX века, а также по Февральской улице и проспекту Ленина. В рамках мероприятия участники узнали об истории Красных рядов, Троицкого собора, обелиска гренадерам Милорадовича, павшим на Подольской земле в 1812 году и многом другом.