РИАМО - 8 июл. На международном фестивале искусств «Вдохновение», который пройдет на ВДНХ в Москве с 20 июля по 5 августа, зрители увидят различные театральные постановки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С 20 июля по 5 августа на ВДНХ в четвертый раз пройдет международный фестиваль искусств «Вдохновение». Впервые после реставрации кино и театральные постановки покажут в Доме культуры. Он был построен в 1954 году и в нем традиционно проходили концерты, спектакли и вечера отдыха», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В этом году темой фестиваля стал театр. Вся территория ВДНХ будет задействована для проведения театрализованных представлений. Откроет фестиваль 20 июля всемирно известная немецко-швейцарская группа Rimini Protokoll. Она представит проект Situation Rooms, героями которого стали 20 человек со всей планеты, которые не понаслышке знают, что такое война.

В день рождения выставки, 1 августа, французский театр Les Plasticiens Volants представит шоу «Космическая одиссея», во время которого небо и земля заполнятся гигантскими фигурами. Рок-певица Кати Аврам вместе с артистом и режиссером Пьером Бертело будут «оживлять» в спектакле Waterlitz 19-метровую конструкцию – гиганта Omni, собранного из морских контейнеров.

Неотъемлемой частью фестивальной афиши станут спецпрограммы. Первая приурочена к возвращению после реставрации Дома культуры - жемчужины архитектурного «большого стиля» ВДНХ. Здесь театр встретится с литературой - программа «Имена» представит выдающихся русских писателей ХХ века.

Во второй спецпрограмме театр встретится с кино. Документальные фильмы, которые будут показаны на фестивале «Вдохновение» – яркие примеры того, как кинорежиссеры эксплуатируют средства, предложенные другими видами перформативных искусств.