РИАМО - 8 июл. За пять месяцев 2018 года в столице налоговые перечисления от индивидуальных предпринимателей выросли на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве появились сотни новых кафе, ресторанов, автомастерских, ветклиник и других субъектов малого и среднего бизнеса. В городе действует более 849 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (13% от общего количества по стране), в них работают более 2 миллионов человек. Активность столичных предпринимателей выросла в сравнении с 2017 годом, и об этом свидетельствует подсчет налогов.

«За пять месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года налоговые перечисления от индивидуальных предпринимателей выросли на 33,8%, а от организаций — на 22,6%. Значительный рост заметен в сфере информационных технологий и связи (на 31,9%) и общественного питания (на 30,9%)», - говорится в сообщении.

Всего в городскую казну с января по май поступило 45,9 миллиарда рублей по налогу, взимаемому по упрощенной системе. Это на 27% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

«Роль малого и среднего бизнеса для городского бюджета ежегодно растет. Совокупный вклад этого сектора в налоговые доходы бюджета города Москвы, с учетом поступлений от индивидуальных предпринимателей, увеличился за четыре последних года с 17% в 2014 году до 23% в 2017 году», - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова.

Такому росту способствовала комплексная поддержка: бизнесменам предоставляются льготы и преференции, для них формируется комфортная среда. Кроме того, Москва занимает второе место в ежегодном национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленном по результатам исследования Агентства стратегических инициатив.

Рост предпринимательской активности в первую очередь заметен по количеству полученных патентов, которые облегчают ведение бизнеса и стимулируют развитие городской экономики.

«За первый квартал этого года столичные бизнесмены приобрели более 51 тысячи патентов. Это на 22% больше, чем за первые три месяца 2017-го. Лидерами роста по патентам стали предприниматели, оказывающие бытовые услуги. Они приобрели больше 6 тысяч патентов на сумму около 300 миллионов рублей», - уточняется на сайте.

Больше тысячи патентов купили бизнесмены, занимающиеся техническим обслуживанием и ремонтом машин и мотоциклов.

Становится популярным и социальное предпринимательство. В этом году стали приобретать больше патентов, по которым можно предоставлять услуги репетиторов, поваров на дому, нянь и сиделок. В первом квартале 2018 года они принесли бюджету города около 40 миллионов рублей, что на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отреагировали предприниматели и на спрос в сфере питания. С начала года выдали 1,6 тысячи патентов, это на 107% превышает прошлогодние показатели.