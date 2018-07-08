РИАМО - 8 июн. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей России к проблеме неблагополучных семей, сообщает Газета.ru.

«52% россиян считают, что среди их знакомых почти нет семей, которые можно назвать неблагополучными. При этом 45% опрошенных знают подобные семьи, хотя считают их единичными случаями (29%)», - говорится в сообщении.

По мнению респондентов, признаками неблагополучия семьи являются низкий уровень жизни, нехватка денег на самое необходимое (47%). Кроме того, среди критериев встречаются высокий уровень безработицы (17%), алкоголизм и наркотическая зависимость (12%).

«Пьянство в семье и невнимание к детям и их нуждам по-прежнему остаются одними из самых распространенных проблем в семьях: по 16% россиян отметили, что в их окружении есть семьи с подобными трудностями», - уточняется в результатах исследования.

Согласно полученным данным, для сокращения числа неблагополучных семей жители страны предлагают бороться с безработицей (24%), повышать уровень жизни людей, размер зарплат и пенсий (11%).