РИАМО - 8 июл. На ВДНХ в Москве справа от центральной аллеи открыли пункт велопроката, взять велосипед можно с 10:00 до 21:00, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На ВДНХ открылся павильон велопроката №1, крыша которого напоминает облако. Он расположен справа от центральной аллеи, в начале кольцевой дороги, и ждет посетителей каждый день с 10:00 до 22:00. С 21:00 до 22:00 пункт работает только на возврат», - говорится в сообщении.

Здесь можно выбрать любой велосипед из 200 современных моделей для детей, подростков и взрослых. За первый час проката велосипеда взрослым нужно заплатить 450 рублей, а за каждый последующий час - 350. Аренда велосипеда для подростков обойдется в 300 рублей, потом нужно доплачивать по 200 рублей. Расценки на аренду детского велосипеда - 250 и 150 рублей соответственно.

При получении двухколесного транспорта просят оставить депозит в размере 5 тысяч рублей. Оплачивать можно как наличными, так и банковской картой.

Кроме того, в павильоне работает экспресс-кофейня. В ассортименте около 20 видов разнообразных напитков - от классического травяного чая до соленого какао и смузи. Кофейня работает с 12:00 до 22:00.

«Прогулку на велосипеде гостям советуют начать с центральной аллеи, потом проехать мимо исторических павильонов или же добраться до самых отдаленных уголков ВДНХ, проложив маршрут через большую прогулочную аллею», - заключается на сайте.