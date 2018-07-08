РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. В подмосковных Люберцах в воскресенье прошел парад молодоженов, победителям вручили сертификат на проживание в отеле Дубая, сообщил организатор парада Григорий Негин.

В воскресенье в парке «Наташинские пруды» прошел третий ежегодный парад молодоженов, посвященный Дню семьи, любви и верности. В нем приняли участие 29 пар.

«Обладателем главного приза - проживания в отеле Armani в Дубае с завтраками и ужинами становится семья Жариковых. Также они поднимутся на башню Бурдж Халифа», - сказал Негин.

Приз от портала «РИАМО в Люберцах» выиграла семья Унчиковых. Они получили в подарок интервью, которое разместят на портале.

День семьи, любви и верности празднуется 8 июля в России с 2008 года. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, были канонизированы в XVI веке. Они считаются покровителями семьи и брака.