РИАМО - 8 июл. К началу встречи сборной России по футболу с болельщиками в фан-зону на Воробьевых горах приехали порядка 25 тысяч человек, сообщил РИАМО в воскресенье руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Мы видим, что на территорию фан-зоны зашло около 25 тысяч человек», - сказал Черников.

Болельщики встретили игроков российской сборной дружными криками «Россия! Спасибо!» и продолжительными овациями.

Накануне сборная России не смогла одолеть Хорватию и пробиться в полуфинал чемпионата мира по футболу. Игра в рамках 1/4 финала мундиаля прошла в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.

После матча с Хорватией защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Александр Самедов заявили о том, что покидают национальную сборную.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.