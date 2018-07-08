РИАМО - 8 июл. Игроки сборной России по футболу на встрече в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве поблагодарили болельщиков за поддержку во время матчей ЧМ- 2018, встреча продлилась порядка 30 минут, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

«Дорогие друзья! У меня только две фразы. Мы очень рады, что вы у нас есть! Мы играли для вас, играли душой, играли сердцем. Спасибо вам огромное! Вот эти вот ребята сделали историю. Вы лучшие!», - сказал капитан команды Игорь Акинфеев.

Также болельщиков поблагодарили за поддержку и атмосферу на трибунах Алан Дзагоев, Денис Черышев, Роман Зобнин.

«Спасибо большое за такую поддержку, это были незабываемые эмоции. Я думаю, что это останется в моем сердце на всю жизнь. <...> Выделить какой-то матч я не могу, все матчи были для нас очень хорошими, такое невозможно забыть», - сказал Александр Головин.

Завершивший накануне свою карьеру футболиста Сергей Игнашевич отметил, что было приятно наблюдать за реакцией болельщиков на матчах.

«Мы видели вас по телевизору, видели вас в Москве и других городах России. Нам очень было приятно, мы очень счастливы, что этот праздник нам удалось вместе с вами испытать. <...> Вчера были слезы у меня и у многих ребят, тяжело сказать, это слезы после поражения или слезы счастья. Мы очень рады, что праздник удался», - подчеркнул Игнашевич.

Также последний матч за сборную 7 июля сыграл Александр Самедов, который поблагодарил со сцены болельщиков за поддержку, сказав, что гордится командой и болельщиками. Федор Смолов, в свою очередь, отметил, что счастлив являться гражданином России, народ которой обладает уникальной душой. Он пожелал болельщикам крепкого здоровья.

«Прежде всего для нас, всех парней, огромная честь и гордость, для всего нашего коллектива. Мы играли за нашу страну всем сердцем, все-таки мы доказали, что мы - футбольная страна. Спасибо вам огромное!» - сказал Артем Дзюба.

В завершении встречи игроки национальной сборной на развернули флаг с триколором и надписью «Играем за вас», а болельщики скандировали «Россия!», «Молодцы!» и «Спасибо!». Собравшиеся вместе с футболистами исполнили гимн Российской Федерации. Также игроки сборной вместе с тренерским составом сделали коллективное фото на память вместе с болельщиками.

Футболисты приехали на встречу в белых футболках с надписью «Играем за вас!».

Накануне сборная России не смогла одолеть Хорватию и пробиться в полуфинал чемпионата мира по футболу. Игра в рамках 1/4 финала мундиаля прошла в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.

После матча с Хорватией защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Александр Самедов заявили о том, что покидают национальную сборную.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.