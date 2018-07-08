РИАМО - 8 июл. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пообещал болельщикам, что на чемпионате мира в 2022 году команда выступит еще лучше, чем на этом мундиале.

В воскресенье в фан-зоне ЧМ-2018 на Воробьевых горах в Москве проходит встреча игроков сборной России с болельщиками. Футболисты приехали в белых футболках с надписью «Играем за вас!».

«Сейчас только одни эмоции, потому что реального анализа сделать пока не удалось. Мы рады вас всех приветствовать. <…> Понятно, мы хотели еще дальше пройти, но, к сожалению, нам сегодня это не удалось. Через четыре года в Катаре мы сделаем лучше. Но без вас там будет сложно, потому всем туда!» - сказал Черчесов.

Он добавил, что для игроков сборной и тренерского состава все дни этого чемпионата мира пролетели как один.

«Поддержка с первой секунды чувствовалась. Мы долго запрягаем, но если запрягли, то идем. Спасибо вам огромное!» - заключил Черчесов, обращаясь к фанатам.

Накануне сборная России не смогла одолеть Хорватию и пробиться в полуфинал чемпионата мира по футболу. Игра в рамках 1/4 финала мундиаля прошла в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.

После матча с Хорватией защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Александр Самедов заявили о том, что покидают национальную сборную.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.