РИАМО - 8 июл. Футбольный мяч с автографами музыкантов разыграют на фестивале «Джазовые сезоны» в подмосковных Горках Ленинских, приз вручат автору лучшего снимка с опен-эйра в Instagram, сообщил в воскресенье организатор фестиваля, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Подмосковье продолжается IV международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны».

«Проводится конкурс на лучший Instagram, и победитель получит футбольный мяч с подписями наших музыкантов», - сказал Бутман.

Как отметила советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева, победителя конкурса будет отбирать команда организаторов фестиваля.

«Также на удачу мы сегодня в ходе открытия два мяча запустили в зал. Настроение совпало - чемпионат мира, много молодых», - сказала Ширалиева.

В воскресенье в рамках фестиваля под открытым небом выступит этно-джаз проект Van Quartet из Армении, команда «Число Пи», секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой, а также Амброуз Акинмусир из США. Завершится день выступлением всемирно известного Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Ранее Бутман отмечал, что на IV международном музыкальном фестивале «Джазовые сезоны» ожидается более 4,5 тысяч гостей.