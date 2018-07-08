РИАМО - 8 июл. Игроки российской сборной по футболу, сыгравшие в матчах чемпионата мира - 2018, прибыли на встречу с болельщиками в фан-зону на Воробьевых горах в Москве, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Перед выходом футболистов на сцену на огромных экранах в фан-зоне транслировались самые эмоциональные моменты прошедших матчей с участием сборной за время чемпионата мира-2018. На видеоповтор голов и сейвов российской сборной собравшиеся реагировали овациями и криками.

Болельщики встретили игроков российской сборной дружными криками «Россия! Спасибо!» и продолжительными овациями.

Футболисты приехали на встречу в белых футболках с надписью «Играем за вас!».

Многие болельщики держали в руках плакаты и флаги в поддержку футболистов, а также распечатанные фотографии игроков и именные футболки российской сборной.

Накануне сборная России не смогла одолеть Хорватию и пробиться в полуфинал чемпионата мира по футболу. Игра в рамках 1/4 финала мундиаля прошла в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.

После матча с Хорватией защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Александр Самедов заявили о том, что покидают национальную сборную.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.