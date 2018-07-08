РИАМО - 8 июл. Музей-заповедник «Горки Ленинские» в Ленинском районе, где в воскресенье продолжается двухдневный фестиваль «Джазовые сезоны», становится подмосковной столицей джаза, сообщила журналистам советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева.

«Столица джаза в Подмосковье - это «Горки Ленинские», конечно. Надеюсь, что в следующем году мы снова тут соберемся», - сказала Ширалиева.

Она отметила, что программа каждый год разная. Традиционно на фестиваль приезжают лучшие музыканты со всего мира.

«Когда выходишь на сцену и видишь яркое лето, люди приезжают с семьями. Это новая летняя традиция. Люди вольготно передвигаются, берут стулья, пледы, многие приезжают в формате пикника. Музыка располагает. Это джаз, который доступен всем», - заключила Ширалиева.

В воскресенье под открытым небом на фестивале выступит этно-джаз проект Van Quartet из Армении, команда «Число Пи», секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой, а также Амброуз Акинмусир из США. Завершится день выступлением всемирно известного Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.