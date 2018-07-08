РИАМО - 8 июл. Второй день фестиваля «Джазовые сезоны» стартовал в Горках Ленинских в Ленинском районе Подмосковья, зрителей поприветствовали советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман и директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Олег Хромов, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

В воскресенье под открытым небом выступит этно-джаз проект Van Quartet из Армении, команда «Число Пи», секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой, а также Амброуз Акинмусир из США. Завершится день выступлением всемирно известного Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

«Вчера был замечательный концерт, разнообразная программа. <...> Я очень рад, что правительство Московской области, Нармин Ширалиева, губернатор Московской области поддержали идею этого фестиваля. Четвертый год подряд сюда приезжает множество людей. Сегодня у нас будет выступать один из самых выдающихся музыкантов из США Амброуз Акинмусир, также будет играть ансамбль Ильи Морозова. Я буду выступать со своим оркестром», - сказал Бутман.

Он отметил, что для гостей фестиваля подготовили фуд-корт, мастер-классы по гончарному мастерству, флористике, разным видам спорта.

«Наши люди интересуются джазом. Они ждут этой встречи. Фестивали проходят во многих городах. Это всегда праздник. Интерес растет. Людям хочется свободы везде, и джаз дает эту свободу», - заключил Бутман.

В первый день фестиваля, 7 июля, состоялись выступления вокалиста и пианиста из Швеции Джоны Нильссона (DirtyLoops), группы Leonid & friends, певца Elliott из США и квартета Олега Бутмана, квартета Айка Григоряна, а также Большого джазового оркестра Петра Востокова.

Ранее Бутман отмечал, что на IV международном музыкальном фестивале «Джазовые сезоны» ожидается более 4,5 тысяч гостей.