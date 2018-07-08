РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в воскресенье поздравил участников третьего парада молодоженов с Днем семьи, любви и верности и пожелал им счастливой жизни, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье в парке «Наташинские пруды» прошел третий ежегодный парад молодоженов. В нем приняли участие 29 пар.

«Семья - это главная ценность. Вы любите, у вас замечательные дети. С праздником вас всех, с Днем семьи, любви и верности. Петр и Феврония очень любили друг друга, эти святые являются покровителями семей», - сказал Ружицкий.

Он пожелал участникам парада счастливой семейной жизни. Также глава подарил всем парам настенные часы.

День семьи, любви и верности празднуется 8 июля в России с 2008 года. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, были канонизированы в XVI веке. Они считаются покровителями семьи и брака.