РИАМО - 8 июл. Болельщики и зрители чемпионата мира по футболу прибывают в фан-зону на Воробьевых горах в Москве, где состоится встреча с игроками сборной России, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Встреча игроков сборной России по футболу с фанатами начнется в 16:00. На мероприятие могут прийти все желающие. Сейчас на Воробьевых горах установилась солнечная и сухая погода.

Многие фанаты нанесли цвета российского триколора на свои лица и принесли с собой различную атрибутику мундиаля: шарфы, флаги, кокошники, свистки, трещетки, шляпы. На нескольких флагах России написано слово «спасибо». Некоторые болельщики взяли на встречу с футболистами детей. Собравшиеся приветливо улыбаются и машут руками в камеры, изображение с которых транслируется на огромные экраны.

Накануне сборная России не смогла одолеть Хорватию и пробиться в полуфинал чемпионата мира по футболу. Игра в рамках 1/4 финала мундиаля прошла в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.

После матча с Хорватией защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Александр Самедов заявили о том, что покидают национальную сборную.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.