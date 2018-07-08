РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Обочины автомобильной дороги по улице Литейная в подмосковном Подольске укрепили по просьбе жителя округа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой укрепить (отсыпать) обочины автодороги на улице Литейная. Он отметил, что данная обочина опасна.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ненормативного состояния обочины на автомобильной дороге по улице Литейная и сообщает, что указанная автодорога является дорогой местного значения. Работы по восстановлению обочин выполнены», - замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Он отметил, что в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку смогут выбрать жители на портале «Добродел».