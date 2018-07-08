РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков поздравили горожан с Днем семьи, любви и верности и пожелали счастья и семейного благополучия, сообщается на сайте администрации округа.

С начала 2018 года в округе было зарегистрировано более 1,1 тысячи браков, а родилось более 1,9 тысячи первенцев, свыше 800 вторых и более 350 третьих и последующих детей.

«Дорогие жители городского округа Подольск! Примите сердечные поздравления с Днем семьи, любви и верности, который в нашей стране отмечается 8 июля. Выражаем признательность семьям, где взаимоотношения родителей являются для детей примером душевной теплоты, уважения и любви друг к другу»,- говорится в сообщении.

Отдельные поздравления - супругам, прожившим вместе 50, 60 и более лет.

«Вы – достойный пример крепкой семьи, созданной вашим ежедневным трудом, взаимопониманием и заботой друг о друге», - уточняется в материале.

Пестов и Машков пожелали счастья и благополучия многодетным семьям, родителям, достойно воспитывающим не только собственных, но и приемных детей, а также поприветствовали молодоженов и всех, кто планирует создать свою семью.

«Пусть в вашем сердце и у вашего семейного очага царят любовь и согласие, звучит звонкий смех детей, внуков и правнуков, из поколения в поколения передаются замечательные традиции крепкой и дружной российской семьи»,- заключается в поздравлении.

День семьи, любви и верности празднуется 8 июля в России с 2008 года. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, были канонизированы в XVI веке. Они считаются покровителями семьи и брака.