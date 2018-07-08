РИАМО - 8 июл. В селе Протекино подмосковного городского округа Зарайск митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий освятил храм святителя Василия, строительство храма завершилось в 2018 году, сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В воскресенье митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий освятил храм святителя Василия в селе Протекино горокруга Зарайск. Закладка первого камня в основание будущего храма состоялась в 2015 году. Богослужебная жизнь началась еще во время строительных работ: в престольные праздники и другие памятные дни совершались молебны и панихиды», - говорится в сообщении.

Год назад владыка Ювеналий освятил купола и колокола обители.

Строительство и отделка полностью завершились в начале 2018 года. Белокаменный храм выполнен в стиле модерн, ориентированном на образцы древнерусского, псковско-новгородского зодчества.

Новая обитель названа в честь покровителя Зарайской земли - святителя Василия, епископа Рязанского, жившего в XIII веке. В те времена эта территория относилась к Рязани.