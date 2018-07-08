РИАМО - 8 июл. Движение транспорта на Ленинградском шоссе в столице в сторону области затруднено из-за дорожной аварии около дома 16А, автомобилистам следует выбирать маршруты объезда, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Из-за ДТП на Ленинградском шоссе, дом 16А, затруднено движение в сторону области. Участники ДТП занимают три полосы проезжей части. По возможности выбирайте маршруты объезда», - говорится в сообщении.

Ранее столичные власти напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима при неблагоприятных погодных условиях. Так, в воскресенье в городе ожидается гроза и сильный дождь, порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду.