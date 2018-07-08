РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июл. Из-за дождя семейный фестиваль в подмосковном Королеве перенесли на 14 июля, сообщила «РИАМО в Королеве» одна из организаторов фестиваля.

Семейный фестиваль при поддержке городской администрации должен был пройти в Королеве в воскресенье. Из-за проливного дождя мероприятие на мемориале Славы пришлось перенести.

«Мы не отменяем фестиваль, а переносим его из-за погодных условий. Он пройдет в Королеве 14 июля с 12:00 до 19:00. Все мероприятия, в том числе и «Семейный марш» и детский забег состоятся. Приглашаем всех жителей Королева и гостей города принять участие в большом семейном фестивале», - сказала собеседница.

Праздник пройдет на Акуловском водоканале возле мемориала Славы. Для горожан организуют благотворительную ярмарку, на которой будут представлены товары, сделанные своими руками. Также гости фестиваля смогут посетить интересные лекции и мастер-классы, которые подойдут как для мам, так и для пап.

Для детей организуют бесплатные игровые площадки, развивающие занятия, спортивные соревнования и многое другое. Кроме того, 14 июля пройдет «Семейный марш». Акция объединит жителей города под лозунгами в поддержку здоровой семьи, долгих и крепких браков, многодетных семей, уважительных отношений между супругами. Принять участие в марше могут все желающие.