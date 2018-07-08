РИАМО - 8 июл. Медицинский вертолет эвакуирует в больницу человека, пострадавшего в крупном ДТП в деревне Кресты новой Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел в деревню Кресты, где произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей. С места происшествия экипаж эвакуировал одного пострадавшего в лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.