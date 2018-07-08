РИАМО – 8 июл. Министр спорта России Павел Колобков выразил гордость за футболистов национальной сборной, которые хотя и не смогли победить хорватов в 1/4 финала чемпионата мира, но «бились отчаянно», сообщает Газета.ru.

Сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла 7 июля в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.

«Напряженный матч! И сборная России, и команда Хорватии бились отчаянно!» - сказал Колобков.

По его словам, отечественная команда показала, что может быть вариативной.

«Мы были командой! Показали характер! Сборная раскрылась на этом чемпионате!» - добавил министр.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.