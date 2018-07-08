РИАМО - 8 июл. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем семьи, любви и верности и пожелал им счастья и взаимопонимания.

«Семья, любовь, забота о родных и близких - главные ценности в жизни каждого. Именно они придают нам силы и помогают преодолеть любые невзгоды. Желаю вам здоровья, счастья и взаимопонимания! Будьте всегда рядом с теми, кому необходимы ваши любовь и верность!» - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

День семьи, любви и верности празднуется 8 июля в России с 2008 года. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, были канонизированы в XVI веке. Они считаются покровителями семьи и брака.