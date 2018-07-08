РИАМО - 8 июл. Пожар произошел в дачном доме в СНТ «Металлург» в подмосковном городском округе Ступино, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Седьмого июля в 22:38 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Ступино, «СНТ Металлург». <…> Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В 04:40 возгорание ликвидировали. В тушении пожара принимали участие восемь человек и две единицы техники.