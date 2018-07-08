РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Около 1,5 миллионов рублей могут потратить на ремонт балконов 18 домов подмосковного Подольска, сообщается на сайте госзакупок.

Муниципальное казенное учреждение «Центр торгов» опубликовало закупку на выполнение работ по ремонту балконов. Подрядчик определится по итогам аукциона в электронной форме 16 июля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 1,447 миллиона рублей. Источник финансирования - средства муниципальных унитарных предприятий.

Согласно техническому заданию, заказчиком является муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие №4. В рамках контракта подрядчик должен будет отремонтировать балконы по 18 адресам. В частности, на Южном проезде, дом 4, в квартире 55, на улице Молодежная, в доме 1, в квартире 12, в доме 7, в квартирах 8 и 12. Помимо этого отремонтировать балконы нужно будет и в домах по улицам Правды, Гулевскому проезду, Энтузиастов и другим.