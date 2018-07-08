РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. Футболисты подмосковного клуба «Люберцы» 7 июля выиграли у клуба «Металлист» из Королева в рамках первенства России среди команд III дивизиона, сообщается в Instagram-аккаунте команды.

«Седьмого июля на стадионе «Торпедо» прошел 14 тур первенства России среди команд III дивизиона. Играли ФК «Люберцы» и ФК «Королев», встреча закончилась со счетом 4:0», - говорится в сообщении.

В составе клуба «Люберцы» 23 игрока. Из них три вратаря, семь защитников, 11 полузащитников и два нападающих.