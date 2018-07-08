РИАМО - 8 июл. В воскресенье в Москве ожидается гроза и сильный дождь, автомобилистам напомнили о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В воскресенье в Москве ожидается сильный дождь и гроза. Порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду. Столбики термометров при этом покажут 20-22 градуса тепла.

«Автомобилисты должны соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров. При грозе нужно как можно быстрее припарковаться, при сильном ветре - поставить машину в гараж. Если гаража нет - подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций», - говорится в сообщении.

МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о грозе, сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду в течение дня в воскресенье.

Неустойчивая погода и кратковременный дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, воздух днем прогреется до плюс 22 градусов. Дожди накроют весь Московский регион, грозы преимущественно ожидаются на востоке и юго-востоке Подмосковья.