РИАМО - 8 июл. Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Анатолий Катрич перешел в команду «Краснодар», сообщается на сайте «Краснодара».

«ФК «Краснодар» пополнил свой состав полузащитником Анатолием Катричем, ранее защищавшим цвета московского «Динамо», - говорится в сообщении.

Анатолий Катрич родился 9 июля 1994 года в городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Там же он начал занятия футболом в секции, куда его привел отец, также футболист в прошлом.

В минувшем сезоне Катрич в составе «Динамо» появлялся на поле нечасто, приняв участие лишь в пяти матчах. Летом футболист получил статус свободного агента, прошел просмотр в ФК «Краснодар» и подписал с черно-зелеными личный контракт сроком на год.