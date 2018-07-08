РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в пяти многоквартирных домах 10 июля временно отключат электроэнергию из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«Сообщаем, что 10 июля 2018 года ПАО «Мосэнерго» с 09:00 до 13:00 в микрорайоне Климовск продолжит плановые работы, во время которых не будет подаваться электроэнергия в жилые помещения многоквартирных домов по адресам: улица Рощинская, дом 17 и улица Советская, в дома 3, 5, 7, 9», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.