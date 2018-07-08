РИАМО - 8 июл. Дорожная авария произошла на трассе А-108 в подмосковном городском округе Ступино, в результате ДТП пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 01:10 в воскресенье от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Ступино в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с двумя легковыми автомобилями», - говорится в сообщении.

Авария произошла по адресу: городской округ Ступино, трасса А-108, населенный пункт Мещерино в районе поворота на улицу Придорожную, около дома №15. В результате ДТП движение на автодороге было затруднено.

«На месте происшествия возгорания и разлива топлива нет. Есть пострадавшие», - добавляется в материале.