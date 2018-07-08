РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 июл. Активисты Общероссийского народного фронта проверили Новоегорьевское шоссе в подмосковных Котельниках, они выявили отсутствие ливневых решеток, сообщил «РИАМО в Люберцах» член регионального штаба ОНФ Московской области, руководитель Гражданского комитета России Артур Шлыков.

Представители общественного движения «Гражданский комитет России» и активисты ОНФ 7 июля провели общественный мониторинг качества и безопасности участка Новоегорьевского шоссе в Котельниках.

«В ходе мониторинга установлено, что на протяжении более 800 метров данного шоссе отсутствуют ливневые решетки. Очевидно, что существует реальная угроза безопасности участникам дорожного движения на протяжении указанного участка дороги», - сказал Шлыков.



Он добавил, что ливневые решетки отсутствуют продолжительное время, однако никто не замечает данной проблемы.

«Мы направим обращение в территориальное подразделение ГИБДД и ГБУ Московской области «Мосавтодор» по факту выявленных нарушений на отдельном участке Новоегорьевского шоссе в Котельниках. Отсутствие ливневых решеток может способствовать аварийным ситуациям и нести реальную угрозу безопасности участникам дорожного движения», - заключил Шлыков.