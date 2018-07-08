РИАМО - 8 июл. Московский марафон, который является самым массовым беговым мероприятием в России, состоится 23 сентября, маршрут проложат по центру города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«23 сентября пройдет самый массовый забег России – московский марафон. 42 километра и 10 километров по самому центру столицы», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отмечается на сайте мероприятия, участники марафона пробегут по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, Тверской улице и Театральному проезду.

Участники забега увидят всемирно известные достопримечательности города: небоскребы Москвы-Сити, четыре из семи сталинских высоток, Большой театр, здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль, Крымский мост и храм Христа Спасителя.

Информация о марафоне и форма регистрации размещены на сайте: https://moscowmarathon.org/ru.