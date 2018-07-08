РИАМО – 8 июл. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Андрея Мягкова с 80-летием и отметил большой талант и мастерство актера, сообщает Газета.ru.

Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что в своей актерской работе Мягков создал галерею ярких, самобытных и узнаваемых образов.

«Вас знают и искренне любят миллионы людей - за настоящий, большой талант и мастерство, за безграничную преданность профессии», - отметил президент.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Имеет звание народного артиста РСФСР. Наиболее известными и любимыми у зрителей стали роли Мягкова в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».