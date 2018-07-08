РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июл. Дороги затопило из-за прошедшего в воскресенье ливня в подмосковном Королеве, реки образовались на улицах Нестеренко, Большой Комитетской, Пионерской в микрорайоне Юбилейный, сообщил «РИАМО в Королеве» житель микрорайона.

В воскресенье с 12:00 на территории Центрального федерального округа объявлен «оранжевый» уровень опасности. МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о грозе, сильном дожде и порывах ветра до 17 метров в секунду в течение дня.

«Дождь начался часов в 11. К 13:00 на Нестеренко уже на машине можно было только плыть, вода достигала середины колеса. Затоплены части улиц Большая Комитетская и Пионерская», - сказал очевидец.

По данным пресс-службы городской администрации, коммунальщики в оперативном режиме устраняют подтопления.

На улице Пушкинская в этом году был построен новый участок ливневой канализации, а в 2018 году в Королеве запланирована модернизация 3,5 километров сетей ливневой канализации.