РИАМО - 8 июл. Защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Александр Самедов покинули сборную России по футболу после проигрыша Хорватии в матче за выход в полуфинал чемпионата мира FIFA 2018, сообщает Газета.ru.

«Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры! Сергей, спасибо за все!» - говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте сборной.

Решение Игнашевича не стало неожиданностью. Уже после окончания сезона 2017/18 ходили разговоры, что защитник «повесит бутсы на гвоздь», поскольку с ЦСКА он истекающий контракт так и не продлил. Это неудивительно, ведь менее чем через неделю, 14 июля, футболисту исполнится 39 лет.

Еще одним игроком, которого лишилась сборная России после ЧМ-2018, стал полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов.

«Это был мой последний матч за сборную», - заявил футболист после игры с Хорватией.

В 33-летнем возрасте Самедов покинул сборную, которой отдал семь лет. На его счету 52 проведенных матча за команду. Выступал Самедов весьма результативно, забив семь мячей и отдав 16 голевых передач.

Сборная России проиграла Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла 7 июля в Сочи. Основное время встречи завершилось вничью 1:1. Дополнительное время закончилось со счетом 2:2. Победителя определила серия пенальти, в которой сильнее оказалась команда Хорватии.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.